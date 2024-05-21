Світоліна зіграє проти Бюрель, Калініна — проти Ферро: поєдинки українок у другому колі турніру у Страсбурзі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зіграє проти місцевої Клари Бюрель (43) у другому колі турніру WTA 500, який проходить у Страсбурзі (Франція).

Поєдинок відбудеться у вівторок, 21 травня. Початок — орієнтовно о 13:30 за київським часом.

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Також у другому колі зіграє інша українка Ангеліна Калініна (56). Її суперницею стане 27-річна представниця Франції Фіона Ферро (142). Ангеліна теж проведе свій поєдинок 21 травня. гра розпочнеться орієнтовно о 18:30.

Нагадаємо, у першому колі Світоліна обіграла француженку Діан Паррі, а Калініна здолала росіянку Анастасію Павлюченкову.

Зазначимо, що матч Еліни розтягнувся на два ігрових дні, оскільки у другому сеті його перервали через настання темряви.