Задача спрощена: у Костюк змінилася суперниця в першому колі Олімпійських ігор-2024

Казахстанська тенісистка Юлія Путінцева (30) знялася з матчу проти першої ракетки України Марти Костюк (19) у першому колі Олімпійських ігор-2024.

Новою суперницею 22-річної киянки стала представниця Австралії Лулу Сунь (55). Матч розпочнеться не раніше 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що на Вімблдоні Путінцева перемогла лідерку світового рейтингу Ігу Швьонтек. Причини її зняття з Олімпіади поки невідомі. Цікаво, що через хворобу раніше знялася інша казахстанська теніситка Олена Рибакіна.

Окрім Костюк, сьогодні в одиночному розряді Олімпійських ігор з тенісу також стартує Ангеліна Калініна.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.