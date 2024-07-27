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Задача спрощена: у Костюк змінилася суперниця в першому колі Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 27 липня, 15:25
Задача спрощена: у Костюк змінилася суперниця в першому колі Олімпійських ігор-2024

Казахстанська тенісистка Юлія Путінцева (30) знялася з матчу проти першої ракетки України Марти Костюк (19) у першому колі Олімпійських ігор-2024.

Новою суперницею 22-річної киянки стала представниця Австралії Лулу Сунь (55). Матч розпочнеться не раніше 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що на Вімблдоні Путінцева перемогла лідерку світового рейтингу Ігу Швьонтек. Причини її зняття з Олімпіади поки невідомі. Цікаво, що через хворобу раніше знялася інша казахстанська теніситка Олена Рибакіна.

Окрім Костюк, сьогодні в одиночному розряді Олімпійських ігор з тенісу також стартує Ангеліна Калініна.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Марта Костюк Юлія Путінцева Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

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