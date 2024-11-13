Матч-відкриття фіналу Кубку Біллі Джин Кінг перенесли

Матч першого раунду фіналу Кубку Біллі Джин Кінг між Іспанією та Польщею, який був запланований на 13 листопада, о 17:00, було перенесено.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Зустріч відкладено у зв’язку з попередженням місцевої влади про несприятливі погодні умови. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 15 листопада, о 10:00. В цей же день на корт вийдуть команди Німеччини та Великої Британії (не раніше 18:00).

За день до цього у Малазі зіграють Японія та Румунія (11:00), а також Словаччина та США (не раніше 18:00).

Due to a severe weather alert issued by local and regional authorities, the 2024 Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals first round tie between Spain and Poland, originally scheduled for today, November 13 at 5pm, has been postponed. The tie will now take place on Friday,… pic.twitter.com/NhjA2KLRuU — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 13, 2024

Зазначимо, що переможці першого раунду вийдуть у чвертьфінал, куди автоматично потрапили чинний чемпіон Канада, а також збірні Австралії, Чехії та Італії. Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться 20 листопада.

Напередодні збірна України втратила тенісистку перед матчем з Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться 16 – 17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).