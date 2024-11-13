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Матч-відкриття фіналу Кубку Біллі Джин Кінг перенесли

Олександр Булава — 13 листопада 2024, 15:55
Матч-відкриття фіналу Кубку Біллі Джин Кінг перенесли
Billie Jean King Cuр

Матч першого раунду фіналу Кубку Біллі Джин Кінг між Іспанією та Польщею, який був запланований на 13 листопада, о 17:00, було перенесено.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Зустріч відкладено у зв’язку з попередженням місцевої влади про несприятливі погодні умови. Поєдинок відбудеться у п’ятницю, 15 листопада, о 10:00. В цей же день на корт вийдуть команди Німеччини та Великої Британії (не раніше 18:00).

За день до цього у Малазі зіграють Японія та Румунія (11:00), а також Словаччина та США (не раніше 18:00).

Зазначимо, що переможці першого раунду вийдуть у чвертьфінал, куди автоматично потрапили чинний чемпіон Канада, а також збірні Австралії, Чехії та Італії. Фінал Кубку Біллі Джин Кінг відбудеться 20 листопада.

Напередодні збірна України втратила тенісистку перед матчем з Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться 16 – 17 листопада на хардовому корті The Courts McKinney у Техасі (США).

Кубок Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг

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