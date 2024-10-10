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Костюк зустрінеться з Гофф у битві за чвертьфінал "тисячника" в Ухані

Олександр Булава — 10 жовтня, 00:15
Костюк зустрінеться з Гофф у битві за чвертьфінал тисячника в Ухані
Марта Костюк
Getty Images

Сьогодні, 10 жовтня, українська тенісистка Марта Костюк (17) проведе матч третього кола на турнірі WTA 1000 в Ухані, Китай.

Суперницею українки буде четверта ракетка світу Коко Гофф, яка у другому колі стартувала з переконливої перемоги над Вікторією Томовою (6:1, 6:2).

Марта у першому колі здобула вольову перемогу над ексросіянкою Еліною Аванесян, а у третє коло вийшла на відмові американки Аманди Анісімової.

Матч відкриє ігровий день на центральному корті о 6:00 за київським часом. Це буде третя зустріч тенісисток цього року. Наразі рахунок нічийний – у січні Костюк поступилась Гофф на Australin Open, а у квітні взяла реванш на турнірі WTA 500 у Штутгарті.

Зазначимо, що Марта залишається єдиною представницею України на турнірі в Ухані, який є останнім "тисячником" 2024 року.

Нагадаємо, Даяна Ястремська вилетіла вже в першому колі та достроково завершила сезон, а Леся Цуренко не змогла дограти свій матч другого кола через травму.

Марта Костюк Ухань Коко Гофф

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