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Костюк та Кіченок розгромно поступилися росіянкам у другому колі турніру в Пекіні

Андрій Яросименко — 1 жовтня, 12:16
Костюк та Кіченок розгромно поступилися росіянкам у другому колі турніру в Пекіні
Марта Костюк
Getty images

Українські тенісистки Марта Костюк та Людмила Кіченок зазнали поразки від "нейтральних" росіянок Мірри Андрєєвої та Діани Шнайдер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Матч тривав 50 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:0.

Жоден дует не подав навиліт, українки допустилися 5 подвійних помилок (2 у росіянок). Андрєєва та Шнайдер мають 10 виграних геймів поспіль, тоді як Костюк та Кіченок – лише 1.

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Парний розряд
Друге коло, 1 жовтня

Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (—) – Марта Костюк/Людмила Кіченок (Україна) 6:1, 6:0

Зазначимо, що Андрєєва та Шнайдер – срібні призерки Олімпійських ігор 2024 у парному розряді. У фіналі вони поступилися італійкам Жасмін Паоліні та Сарі Еррані.

Нагадаємо, напередодні український дует здобув вольову перемогу у першому колі турніру. Костюк та Людмила Кіченок перемогли чешку Катеріну Сінякову та американку Тейлор Таунсенд.

Сестра Людмили, Надія Кіченок не змогла тріумфувати у своєму стартовому матчі. Вона разом з японкою Мією Като поступились американкам Софії Кенін та Бетані Маттек-Сендс.

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