Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк – про співвітчизників під час війни: В Україні живуть просто титанічні люди

Станіслав Матусевич — 6 листопада 2025, 18:32
Костюк – про співвітчизників під час війни: В Україні живуть просто титанічні люди
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк під час заходу, організованого її благодійним фондом Marta Kostyuk foundation розповіла про свої почуття та емоції від розуміння наслідків і жахів війни, розв'язаної Росією в Україні.

Слова тенісистки наводить головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб.

"По-перше, я дуже емпатична людина, мені неймовірно складно переживати в цілому горе інших людей, а горя в Україні зараз дуже багато.

Під час виступу у Львові три дні тому, коли була моя промова, я не змогла стримати сліз, тому що, дивлячись на очі людей, на очі дітей, мені неймовірно важко уявити, як тут взагалі можна жити і працювати", – емоційно зазначила Костюк.

Спортсменка хоче в майбутньому жити в Україні й високо оцінює силу духу нашого народу.

"В Україні живуть просто титанічні люди. Я дуже люблю свою країну, хочу тут жити, і щоб мої діти тут жили.

Я дуже глибоко співпереживаю українцям. Коли почалася повномасштабна війна, то взагалі не могла грати й пішла до психотерапевта. Він мені дуже допоміг, пояснивши: все, що трапляється в житті, треба використовувати для того, щоб зробити себе сильнішою".

Нагадаємо, що Олександр Долгополов в ексклюзивному коментарі Чемпіону прокоментував причину слабких результатів українців у чоловічому тенісі під час заходу фонду Marta Kostyuk foundation.

Марта Костюк

Марта Костюк

На вершині без змін, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Світоліна залишилася 14-ю, Костюк і Ястремська зробили крок вгору в оновленому рейтингу WTA
Костюк похизувалася гарячими знімками у купальнику з відпочинку на Мальдівах
Закатила очі: російська тенісистка відреагувала на слова Костюк, яка порівняла свої габарити із Сабалєнкою
Насолоджується відпочинком на Мальдівах: зірка українського тенісу показала, як грає у волейбол із коханим

Останні новини