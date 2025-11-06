Костюк – про співвітчизників під час війни: В Україні живуть просто титанічні люди

Марта Костюк під час заходу, організованого її благодійним фондом Marta Kostyuk foundation розповіла про свої почуття та емоції від розуміння наслідків і жахів війни, розв'язаної Росією в Україні.

Слова тенісистки наводить головний редактор Чемпіона Андрій Твердохліб.

"По-перше, я дуже емпатична людина, мені неймовірно складно переживати в цілому горе інших людей, а горя в Україні зараз дуже багато. Під час виступу у Львові три дні тому, коли була моя промова, я не змогла стримати сліз, тому що, дивлячись на очі людей, на очі дітей, мені неймовірно важко уявити, як тут взагалі можна жити і працювати", – емоційно зазначила Костюк.

Спортсменка хоче в майбутньому жити в Україні й високо оцінює силу духу нашого народу.

"В Україні живуть просто титанічні люди. Я дуже люблю свою країну, хочу тут жити, і щоб мої діти тут жили. Я дуже глибоко співпереживаю українцям. Коли почалася повномасштабна війна, то взагалі не могла грати й пішла до психотерапевта. Він мені дуже допоміг, пояснивши: все, що трапляється в житті, треба використовувати для того, щоб зробити себе сильнішою".

