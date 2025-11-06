Це комплексна проблема, – Долгополов прокоментував слабкі результати серед українців у чоловічому тенісі

Колишній український тенісист, а нині військовий, Олександр Долгополов, поділився думками про поточні проблеми та відсутність високих результатів у чоловічому тенісі серед українців.

Чотириразовий переможець турнірів ATP поспілкувався з головним редактором "Чемпіона" Андрієм Твердохлібом на заході Marta Kostyuk foundation.

Це комплексна проблема: це і дорогий вид спорту, і активні бойові дії, у дітей замало конкуренції. Раніше була велика кількість гравців мого рівня серед дітей – зараз цього не видно. Тренерів небагато, який може довести хлопця з дитинства до професійної кар'єри.

Тоді було все краще, аніж зараз. Тому ми і маємо такий результат. Масовість? Це точно збільшить шанси на покращення ситуації, але важко сказати, чи дасть це змогу дитині пройти увесь цей шлях. Цифри, напевно, скажуть що так: чим більше візьмуть ракетку в руки, тим більше шансів, що хтось знайде спонсорів, тренерів і буде виступати. Це перший крок – якщо не розпочати, то нічого не відбудеться", – розповів Долгополов.

Також екстринадцята ракетка світу висловився про те, що росіяни та білоруси продовжують виступати на міжнародній арені.

Багато у яких видах спорту росіян відсторонили, а що у тенісі – я не знаю, чи це фінансова історія, чи щось інше. В НХЛ їх теж не відсторонили... Тому напевно, це теж має свою роль. Я не знаю, як це працює, але де є гроші – їх не відсторонювали, де немає великих грошей – відсторонили", – резюмував Долгополов.

Нагадаємо, тенісист виступав на професійному рівні з 2006 по 2018 рік, а від початку повномасштабного вторгення Росії вступив до лав ЗСУ.

За свою кар'єру спортсмен одного разу виграв турнір ATP в одиночному розряді (2011, Індіан-Веллс) та тричі у парному (2006, Порт-Саїд, 2006, Мінськ, 2008, Москва).

Раніше Долгополов провів майстерклас для дітей у Сумах.