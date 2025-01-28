Марченко поступився на старті турніру у Брісбені
Український тенісист Ілля Марченко (528) поступився американцеві Крістіану Лангмо (403) у першому колі турніру ATP Challenger Tour в Брісбені (Австралія).
Матч тривав 1 годину 27 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Марченко 5 разів подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 0 з 2 брейк-пойнтів.
Challenger 75 – Queensland International
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $680,140
Кваліфікація, перше коло
28 січня
Крістіан Лангмо (США) – Ілля Марченко (Україна) 6:4, 6:3
Нагадаємо, в основу турніру Марченко пробився через кваліфікацію, де одержав дві перемоги та перервав серію із 10 поразок. Попереднього разу українець перемагав ще всередині травня минулого року на змаганнях у Тайвані.
Зазначимо, що в кінці минулого року Марченко став постійним тренером української тенісистки Катаріни Завацької.