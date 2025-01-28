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Марченко поступився на старті турніру у Брісбені

Олександр Булава — 28 січня 2025, 10:35
Ілля Марченко поступився у першому колі турніру в Австралії
Ілля Марченко
Getty Images

Український тенісист Ілля Марченко (528) поступився американцеві Крістіану Лангмо (403) у першому колі турніру ATP Challenger Tour в Брісбені (Австралія).

Матч тривав 1 годину 27 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Марченко 5 разів подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 0 з 2 брейк-пойнтів.

Challenger 75 – Queensland International
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $680,140
Кваліфікація, перше коло
28 січня

Крістіан Лангмо (США) – Ілля Марченко (Україна) 6:4, 6:3

Нагадаємо, в основу турніру Марченко пробився через кваліфікацію, де одержав дві перемоги та перервав серію із 10 поразок. Попереднього разу українець перемагав ще всередині травня минулого року на змаганнях у Тайвані.

Зазначимо, що в кінці минулого року Марченко став постійним тренером української тенісистки Катаріни Завацької.

Ілля Марченко

Ілля Марченко

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