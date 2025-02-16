Людмила Кіченок слідом за сестрою залишає Дубай

У неділю, 16 лютого, у межах парного розряду турніру WTA 1000 в Дубаї, ОАЕ відбувся матч першого кола, у якому сьома сіяна пара Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) протистояла Крістіні Младенович (Франція) та Чжан Шуай (Китай).

Справжньої боротьби не вийшло. Гра тривала лише 52 хвилини і завершилася впевненою перемогою французько-китайського дуету – 6:1, 6:2.

Кіченок та Кенін 4 рази подали навиліт, припустилися 3 подвійних помилок та зробили 1 брейк. На рахунку суперниць жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 6 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло парного розряду, 16 лютого

Крістіна Младенович (Франція)/Чжан Шуай (Китай) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 6:1, 6:2

Дуети зістрічалися вперше. Людмила Кіченок у парі з Кенін провела два матчі, обидва закінчилися поразками.

Нагадаємо, що раніше сестра Людмили Надія Кіченок поступилася разом з Лейлою Фернандес дуету Пейтон Стернс (США)/Лулу Сан (Нова Зеландія).