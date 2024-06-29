Кіченок та Остапенко у тай-брейку виграли турнір в Істборні

Українка Людмила Кіченок та латвійська тенісистка Альона Остапенко здобули перемогу в фіналі парного розряду трав'яного турніру в Істборні.

Українсько-латвійська пара виявилася сильнішою за дует новозеландської спортсменки Ерін Раутліфф та представниці Канади Габріеллі Дамбровскі.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин, та завершився з рахунком 5:7, 7:6(2), 10:8. Кіченок та Остапенко 5 разів подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 1 з 5 брейк-пойнтів.

Rothesay International — WTA 500

Істборн, Велика Британія

Парний жіночий розряд, трава

Призовий фонд — $922,573

Фінал, 29 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Альона Остапенко (Латвія) — Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)/Габріелла Дамбровскі (Канада) 5:7, 7:6(2),10:8

Це четвертий фінал у сезоні для пари Кіченок-Остапенко і друга перемога на турнірах WTA.

Нагадаємо, напередодні Ангеліна Калініна (44) зазнала поразки від американки Медісон Кіз (12) в другому колі турніру.