Возз’єднання чемпіонської пари: Людмила Кіченок заявилася на Ролан Гаррос у міксті

Українська тенісистка Людмила Кіченок виступить на Ролан Гаррос у змішаному парному розряді. ЇЇ партнером став хорват Мате Павичем.

Про це стало відомо з офіційного сайту турніру.

У першому колі україно-хорватська пара протистоятиме Крістіні Букші (Іспанія) та Андресу Молтені (Аргентина). Зазначимо, що минулого року Кіченок та Павич виграли Вімблдон. На початку 2024 року вони взяли участь у Australian Open, але вилетіли вже в першому колі.

Паралельно Людмила виступатиме у звичайному парному розряді в команді латвійкою Оленою Остапенко. В першому колі їхніми суперницями стануть американки Слоан Стівенс та Ешлі Крюгер.