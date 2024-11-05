Джокович відмовився від участі на Підсумковому турнірі ATP

Колишній лідер світового рейтингу Новак Джокович не зіграє на Підсумковому турнірі ATP у Турині.

Про це тенісист повідомив у Instagram.

"Для мене велика честь пройти кваліфікацію на Підсумковий турнір у Турині. Я дуже хотів там бути, але через незаліковану травму я не буду грати наступного тижня. Приношу вибачення тим, хто планував мене побачити. Бажаю всім гравцям чудового турніру. До скорої зустрічі".

Раніше до Турина офіційно кваліфікувалися італієць Яннік Сіннер, іспанець Карлос Алькарас, німець Олександр Звєрєв, Даніїл Медведєв і американець Тейлор Фріц. Ще 3 путівки дістануться Касперу Рууду, Алексу де Мінору і Андрєю Рубльову.

Підсумковий турнір ATP відбудеться з 10 по 17 листопада.

Минулого року Джокович у фіналі ATP Finals 2023 переміг італійця Янніка Сіннера. Це був сьомий титул на Підсумкових для серба – абсолютний рекорд в історії.