Колишня сьома ракетка світу оголосив про завершення кар'єри

Іспанський тенісист Фернандо Вердаско оголосив про завершення кар'єри за підсумками ATP 500 Qatar ExxonMobil Open.

Про це стало відомо з соціальних мереж Australian Open.

За свою 25-річну кар'єру Вердаско одного разу діставався півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії (2009), одного разу пробивався до чвертьфіналу Вімблдона та двічі виходив у 1/4 фіналу USA Open.

Окрім того, Фернандо сім разів перемагав у різноманітних турнірах в парному розряді, в тому числі ATP International Gold/АТР 500 та ATP 250.

У своєму останньому турнірі в Досі Вердаско зупинився на стадії чвертьфіналу в парному розряді, програвши з Джоковичем тандему Хеліоваара/Паттен з рахунком 5:7, 4:6.

На своєму піку у 2009 році іспанець посідав сьоме місце рейтингу ATP.

Раніше повідомлялось, що ексвосьма ракетка світу в одиночному розряді завершив кар'єру у віці 32 років.