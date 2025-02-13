Ексвосьма ракетка світу у чоловічому одиночному розряді завершив кар'єру у 32 роки

У четвер, 13 лютого, аргентинський тенісист Дієго Шварцман, ексвосьма ракетка світу серед чоловіків, провів останній матч у кар'єрі.

На турнірі серії АТР 250 у Буенос-Айресі у матчі другого кола Шварцман поступився іспанцю Педро Мартінесу Портеро з рахунком 2:6, 2:6. Перед змаганням аргентинець оголосив, що воно стане останнім у професійній кар'єрі 32-річного спортсмена.

Дієго Шварцман є переможцем 4 турнірів АТР в одиночному розряді. Найкращим його досягненням на змаганнях "Великого шолома" є півфінал Ролан Гаррос у 2020 році.

Нагадаємо, що трохи раніше 38-річний француз Гаель Монфіс знявся зі змагань у Марселі через травму.