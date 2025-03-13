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Без Швьонтек: Польща оголосила склад на матч Кубку Біллі Джин Кінг проти України

Олексій Мурзак — 13 березня 2025, 23:41
Без Швьонтек: Польща оголосила склад на матч Кубку Біллі Джин Кінг проти України
Іга Швьонтек
Getty Images

Жіночі збірні Польщі та Швейцарії оголосили заявки на матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, де вони у групі E протистоятимуть Україні.

Про це повідомляє BTU.

Доволі несподівано поза заявкою польської національної команди опинился друга ракетка світу – Іга Швьонтек.

Заявка збірної Польщі: Магдалена Френх, Магда Лінетт, Мая Хвалінська, Катажина Кава.

Заявка збірної Швейцарії: Белінда Бенчич, Жиль Тайхманн, Вікторія Голубич, Селін Неф.

Зазначимо, до 6 квітня капітани збірних можуть внести зміни до заявки або дозаявити по одній тенісистці (повна заявка на матч включає п’ять тенісисток).

Раніше стала відома заявка збірної України.

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