Без Швьонтек: Польща оголосила склад на матч Кубку Біллі Джин Кінг проти України

Жіночі збірні Польщі та Швейцарії оголосили заявки на матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, де вони у групі E протистоятимуть Україні.

Про це повідомляє BTU.

Доволі несподівано поза заявкою польської національної команди опинился друга ракетка світу – Іга Швьонтек.

Заявка збірної Польщі: Магдалена Френх, Магда Лінетт, Мая Хвалінська, Катажина Кава.

Заявка збірної Швейцарії: Белінда Бенчич, Жиль Тайхманн, Вікторія Голубич, Селін Неф.

Зазначимо, до 6 квітня капітани збірних можуть внести зміни до заявки або дозаявити по одній тенісистці (повна заявка на матч включає п’ять тенісисток).

Раніше стала відома заявка збірної України.