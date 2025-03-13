Без Швьонтек: Польща оголосила склад на матч Кубку Біллі Джин Кінг проти України
Іга Швьонтек
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Жіночі збірні Польщі та Швейцарії оголосили заявки на матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг, де вони у групі E протистоятимуть Україні.
Про це повідомляє BTU.
Доволі несподівано поза заявкою польської національної команди опинился друга ракетка світу – Іга Швьонтек.
Заявка збірної Польщі: Магдалена Френх, Магда Лінетт, Мая Хвалінська, Катажина Кава.
Заявка збірної Швейцарії: Белінда Бенчич, Жиль Тайхманн, Вікторія Голубич, Селін Неф.
Зазначимо, до 6 квітня капітани збірних можуть внести зміни до заявки або дозаявити по одній тенісистці (повна заявка на матч включає п’ять тенісисток).
Раніше стала відома заявка збірної України.