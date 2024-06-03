Крутих вийшов у фінал кваліфікації Челленджера, Джавакян вилетів

Українські тенісисти Олексій Крутих (451) та Юрій Джавакян (493) зіграли матчі півфіналу кваліфікації Челленджера в Гайльбронні (Німеччина).

Крутих зумів переграти Йонаса Форейтека (348) з Чехії. Поєдинок тривав 2 години 41 хвилину та завершився з рахунком 5:7, 7:6 (5), 6:3.

Українець зробив 5 ейсів, допустив 6 подвійних помилок та використав 4 з 13 брейк-пойнтів.

Зі свого боку Джавакян зазнав поразки від німця Даніеля Мазура (295). Гра тривала 2 години 24 хвилини та завершилась з рахунком 6:2, 6:7 (5), 6:3.

Юрій 2 рази подав навиліт, допустив 10 подвійних помилок та використав 3 з 6 брейк-пойнтів.

Neckurcup — Challenger

Гайльбронн, Німеччина

Ґрунт

Призовий фонд - $120,950

1/2 кваліфікації, 3 червня





Олексій Крутих (Україна) — Йонас Форейтек (Чехія) 5:7, 7:6 (5), 6:3

Даніель Мазур (Німеччина) — Юрій Джавакян (Україна) 6:2, 6:7 (5), 6:3

Зазначимо, що у фіналі кваліфікації Крутих зустрінеться саме з Мазуром.



