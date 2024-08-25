Кривдниця Світоліної стала чемпіонкою турніру в Монтерреї

Чеська тенісистка Лінда Носкова (35) стала переможницею турніру WTA 500 у Монтерреї, Мексика.

У фінальній сутичці чешка перемогла досвідчену новозеландську тенісистку Лулу Сунь. Зустріч тривала 1 годину 51 хвилину та завершилася з рахунком 7:6(4), 6:4.

Зазначимо, що Лінда взяла реванш у Лулу, адже нещодавно вона поступилася їй на турнірі у Цинциннаті, тоді гра вирішилася у двох сетах, як і тут, але вже не на користь представниці Нової Зеландії. Для чешки це перший титул WTA у кар'єрі.

Abierto GNP Seguros — WTA 500

Монтеррей, Мексика, Хард

Призовий фонд — $922,573

Фінал, 24 серпня

Лінда Носкова (Чехія) — Лулу Сунь (Нова Зеландія) 7:6(4), 6:4

Також додамо, що на цьому турнірі виступали українські тенісистки Еліна Світоліна та сестри Надія і Людмила Кіченок. У чвертьфіналі одиночного розряду саме Носкова здолала Світоліну.

Надія поступилася мексиканці Джуліані Олмос та нейтральній росіянці Александри Панової, а її сестра Людмила припинила участь у змаганнях в дуеті з сербською тенісисткою Александрою Кручич.