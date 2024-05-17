Кривдниця Світоліної зіграє у фіналі турніру в Римі

Друга ракетка світу Аріна Соболенко перемогла американку Даніель Роуз Коллінс (15) в 1/2 фіналу турніру WTA 1000 в Римі.

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:2. Білоруска 4 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки і використала 4 із 7 брейк-пойнтів.

У фіналі вона зустрінеться з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек, яка у півфіналі здолала американку Корі Гофф (3).

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000

Рим, Італія

Ґрунт

Призовий фонд - $5,509,771

1/2 фіналу, 16 травня

Аріна Соболенко — Даніель Роуз Коллінс (США) 7:5, 6:2

Раніше змагання у столиці Італії покинули Марта Костюк, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна. Додамо, що Леся та Ангеліна зустрічались в очному протистоянні, в якому перемогу здобула Калініна.