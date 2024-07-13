Крейчикова: Це точно найкращий день у моєму житті

Завдяки перемозі у фіналі Вімблдона-2024 Барбора Крейчикова (32) пережила найкращий день у своєму житті.

Про це вона розповіла у флешінтерв’ю після неймовірного матчу з Ясміне Паоліні.

"Те, що щойно сталося — це нереально. Це точно найкращий день у моїй кар’єрі та житті. Це був дуже складний матч. Я казала собі, що потрібно бути мужньою. Зрештою, мені пощастило. До останнього очка я не знала, чи зможу перемогти. Я досі не можу повірити, що стою тут у якості чемпіонки Вімблдону. Як це сталося? Я й гадки не маю", — сказала Крейчикова.

Барбора вдруге у своїй кар’єрі виграла турнір Grand Slam. У 2021 році вона тріумфувала на Ролан Гаррос. Завдяки перемозі на Вімблдоні 28-річна чешка повернеться до топ-10 рейтингу WTA.