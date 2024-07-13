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Крейчикова вперше стала переможницею Вімблдона-2024

Андрій Яросименко — 13 липня, 18:06
Крейчикова вперше стала переможницею Вімблдона-2024

Чеська тенісистка Барбора Крейчикова (32) здолала італійку Ясміне Паоліні (7) у фіналі Вімблдонського турніру-2024.

Матч тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 2:6, 6:4.

Перший сет для чешки розпочався чудово, суперниця програла подачу та була безпорадною перед потужними ударами Барбори.

Але на другу партію вийшла вже зовсім інша Ясміне. Як і в неймовірному півфіналі з Донною Векич, італійка змогла переломити хід зустрічі після провального початку.

Вигравши по сету з однаковим рахунком (6:2), обидві тенісистки підійшли до вирішальної партії на піку своїх можливостей.

Барбора та Паоліні впевнено брали гейми на своїх подачах, аж поки італійка не припустилася подвійної помилки за рахунку 3:3.

Але чешка змогла камбекнути та здолала свою суперницю, здобувши перемогу на Вімблдоні. Раніше вона не діставалася далі 1/8 фіналу турніру.

Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Фінал, 13 липня

Барбора Крейчикова (Чехія) Ясміне Паоліні (Італія) 6:2, 2:6, 6:4.


Барбора Крейчикова Ясміне Паоліні Вімблдон-2024

Барбора Крейчикова

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