Котляр програла у першому колі на турнірі у Болгарії
Єлизавета Котляр
ФТУ
Українська тенісистка Єлизавета Котляр (1212) програла німкені Еллі Зайдель (141) на ґрунтовому турнірі ITF 75 у Пазарджику (Болгарія).
Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3 на користь Зайдель.
Це була 1-ша зустріч тенісисток. Котляр уперше зіграла в основі турніру такої категорії.
Pazardzhik – ITF W75
Пазарджик, Болгарія
Ґрунт
Перше коло, 18 вересня
Єлизавета Котляр (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 1:6, 3:6
У наступному раунді Зайдель зіграє з Росіцою Денчевою або Лідією Енчевою.