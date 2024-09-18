Котляр програла у першому колі на турнірі у Болгарії

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (1212) програла німкені Еллі Зайдель (141) на ґрунтовому турнірі ITF 75 у Пазарджику (Болгарія).

Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3 на користь Зайдель.

Це була 1-ша зустріч тенісисток. Котляр уперше зіграла в основі турніру такої категорії.

Pazardzhik – ITF W75

Пазарджик, Болгарія

Ґрунт

Перше коло, 18 вересня





Єлизавета Котляр (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 1:6, 3:6



