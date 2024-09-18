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Котляр програла у першому колі на турнірі у Болгарії

Олексій Мурзак — 18 вересня, 13:23
Котляр програла у першому колі на турнірі у Болгарії
Єлизавета Котляр
ФТУ

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (1212) програла німкені Еллі Зайдель (141) на ґрунтовому турнірі ITF 75 у Пазарджику (Болгарія).

Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3 на користь Зайдель.

Це була 1-ша зустріч тенісисток. Котляр уперше зіграла в основі турніру такої категорії.

Pazardzhik – ITF W75
Пазарджик, Болгарія
Ґрунт
Перше коло, 18 вересня

Єлизавета Котляр (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина) 1:6, 3:6

У наступному раунді Зайдель зіграє з Росіцою Денчевою або Лідією Енчевою.
Єлизавета Котляр

Єлизавета Котляр

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