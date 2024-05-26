Костюк: Не стежу за коментарями, нічого не читаю
Українська тенісистка Марта Костюк (20) намагається абстрагуватися від медіа, щоб не відчувати додаткового тиску.
Про це вона розповіла в інтерв’ю БТУ.
"Я не стежу за жодними коментарями, нічого не читаю. У мене є моя команда, є наш процес. Чим вище ти в рейтингу, тим більше з'являється тиску. Ти й сам від себе очікуєш більше, ніж раніше. На мій погляд, це природний процес і до нього потрібно ставитися спокійно.
Інакше не буде, якщо ти хочеш стати найкращим. Чесно кажучи, мені подобається бути в цьому статусі, тому що я багато років до цього йшла. Це нова проблема, але мені здається, що це така проблема, яку хочуть усі - проблема тиску, коли ти добре граєш і в тебе високий рейтинг", — сказала Костюк.
Нинішня 20 позиція в рейтингу WTA — найкращий результат у кар’єрі 21-річної Костюк. 26 травня вона розпочне свій шлях на Ролан Гаррос-2024 матчем проти Лаури Пегоссі з Бразилії. Початок — не раніше 13:15 за київським часом.