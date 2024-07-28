Костюк: Зроблю все від себе можливе для медалі
Перша ракетка України Марта Костюк пообіцяла докласти максимум зусиль для здобуття медалі на Олімпійських іграх-2024.
Про це вона розповіла в інтерв’ю Tribuna.com.
"Це зовсім інший формат проведення, зовсім інша атмосфера. Це ні з чим не зрівняється. Дуже рада, що я тут і маю змогу представляти Україну в такий складний час. Зроблю все від себе можливе для медалі. Звісно, це буде неймовірно знаково для мене, моєї команди, країни та мого майбутнього. Я зроблю все можливе і побачимо, що буде", — сказала Костюк.
У першому колі Марта здобула впевнену перемогу над Лулу Сунь. Її наступною суперницею стане переможниця пари Клара Бюрель (Франція) — Катерина Синякова (Чехія).