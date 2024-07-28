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Костюк: Зроблю все від себе можливе для медалі

Ігор Чернявський — 28 липня, 20:40
Костюк: Зроблю все від себе можливе для медалі

Перша ракетка України Марта Костюк пообіцяла докласти максимум зусиль для здобуття медалі на Олімпійських іграх-2024.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Tribuna.com.

"Це зовсім інший формат проведення, зовсім інша атмосфера. Це ні з чим не зрівняється. Дуже рада, що я тут і маю змогу представляти Україну в такий складний час. Зроблю все від себе можливе для медалі. Звісно, це буде неймовірно знаково для мене, моєї команди, країни та мого майбутнього. Я зроблю все можливе і побачимо, що буде", — сказала Костюк.

У першому колі Марта здобула впевнену перемогу над Лулу Сунь. Її наступною суперницею стане переможниця пари Клара Бюрель (Франція) — Катерина Синякова (Чехія).

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Марта Костюк

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