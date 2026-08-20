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Чемпіонка Вімблдона-2026 не змогла подолати 1/8 фіналу на турнірі в Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 20 серпня 2026, 00:53
Чемпіонка Вімблдона-2026 не змогла подолати 1/8 фіналу на турнірі в Цинциннаті
Лінда Носкова
Getty Images

Чеська тенісистка Лінда Носкова (10), чемпіонка Вімблдона-2026, поступилася американці Аманді Анісімовій (10) у поєдинку 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті.

Гра тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
1/8 фіналу, 19 серпня

Аманда Анісімова (США) – Лінда Носкова (Чехія) 6:1, 6:4

Суперниці зустрічалися вчетверте, тричі перемагала американка. У чвертьфіналі Анісімова зіграє проти третьої ракетки світу, американки Джессіки Пегули, яка у своєму матчі 1/8 фіналу в трьох сетах здолала румунку Сорану Кирстю (19) – 6:2, 4:6, 7:5.

Аманда вийшла у свій сьомий чвертьфінал турнірів WTA 1000, однак уперше це сталося в США.

Нагадаємо, що до чвертьфіналу в Цинциннаті пройшла українка Марта Костюк (11) після перемоги над "нейтральною" Міррою Андрєєвою (6).

Цинциннаті Лінда Носкова Аманда Анісімова

Лінда Носкова

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