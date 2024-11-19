Нокаут дня: матч у піклболі завершився несподіваним ударом у щелепу

Звичайний матч у піклболі завершився дуже несподівано: гравець лежав на землі без свідомості, бо його вирубив опонент.

Піклбол – це динамічна і захоплююча гра, яка поєднує елементи тенісу, бадмінтону та настільного тенісу. Цей вид спорту швидко набирає популярності завдяки своїй простоті та доступності.

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Повертаючись до наших героїв, розглянемо ситуацію більш детально. У кінці матчу один із гравців на радощах викрикував доволі провокативні речі, а коли його команда перемогла – настав час тиснути руки.

На жаль, момент прояву поваги завершився шаленим нокаутом, адже "провокатор" зірвав нерви опоненту, вибивши в нього з рук ракетку. Той не витримав та вгатив ногою у підборіддя своїй "жертві".

Хлопець моментально вирубився та зависнув на сітці корту, а потім впав на землю. До винуватця одразу ж підбігли інші люди, щоб з'ясувати стосунки, на чому і закінчилося відео.