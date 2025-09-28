Українська правда
Експерша ракетка світу оголосила про свою вагітність

Станіслав Матусевич — 28 вересня 2025, 16:28
Гарбіньє Мугуруса
Експерша ракетка світу, переможниця двох турнірів Grand Slam в одиночному розряді іспанка Гарбіньє Мугуруса скоро стане мамою.

Про це екстенісистка повідомила у соцмережі Х.

Мугуруса виклала пост із фотографіями, на одній з яких зображена вагітною, а на деяких знаходиться разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Артуром Борхесом. Підпис дуже короткий: "Сім'я".

Мугуруса за свою кар'єру виграла 10 турнірів WTA в одиночному розряді, серед яких Ролан Гаррос 2016, Вімблдон 2017 та Підсумковий турнір 2021.

З 11 вересня по 9 жовтня 2017 року, сумарно 4 тижні Гарбіньє знаходилася на вершині світового рейтингу. 

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Гарбіньє Мугуруса оголосила про завершення своєї кар'єри.

