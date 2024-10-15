Руне повернувся до спеціаліста, який тренував його з шести років

Данський тенісист Хольгер Руне повернувся до роботи з тренером Ларсом Крістенсеном.

Ларс працював із Руне відтоді, як Хольгеру було шість років. Фахівець покинув команду 14-ї ракетки світу в листопаді 2023-го.

«Я радий знову працювати з Ларсом. Ми знаємо один одного вже багато років і виробили власну тенісну мову. В останній місяць я кілька разів тренувався з Ларсом у Данії, і це дуже добре вплинуло на мою подачу», - повідомив Руне.

Також у команді залишиться Кеннет Карлсен. Співпраця з Бенджаміном Ібрагімзаде, про яку Руне оголосив у середині вересня, мабуть, завершилася.

У 2022 гуду Руне виграв 4 титули, після чого за два роки став переможцем тільки одних змагань. За цей час він кілька разів змінював тренерів, але результатів це не приносило.