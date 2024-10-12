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Шокуюча статистика: Гофф поставила антирекорд сезону за кількістю подвійних помилок

Ігор Чернявський — 12 жовтня, 17:50
Шокуюча статистика: Гофф поставила антирекорд сезону за кількістю подвійних помилок
Getty Images

Четверта ракетка світу Коко Гофф припустилася найбільшої кількості подвійних помилок у матчі основної сітки турніра WTA у 2024 році.

Відповідну статистику наводить OptaAce.

У півфінальному матчі на "тисячнику" в китайському Ухані Гофф поступилася білорусці Аріні Сабалєнці. 20-річна американка припустилася 21 подвійної помилки.

Цікаво, що в нещодавньому матчі 1/8 фіналу проти Марти Костюк у Гофф не було жодної подвійної.

Аріна Соболенко Коко Гофф

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