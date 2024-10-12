Шокуюча статистика: Гофф поставила антирекорд сезону за кількістю подвійних помилок

Четверта ракетка світу Коко Гофф припустилася найбільшої кількості подвійних помилок у матчі основної сітки турніра WTA у 2024 році.

Відповідну статистику наводить OptaAce.

У півфінальному матчі на "тисячнику" в китайському Ухані Гофф поступилася білорусці Аріні Сабалєнці. 20-річна американка припустилася 21 подвійної помилки.

21 - Coco Gauff's 21 double faults against Aryna Sabalenka at Wuhan Open 2024 is the most double faults in a WTA main draw match in 2024. Error. #WuhanOpen | @wuhanopentennis @WTA @WTA_insider — OptaAce (@OptaAce) October 12, 2024

Цікаво, що в нещодавньому матчі 1/8 фіналу проти Марти Костюк у Гофф не було жодної подвійної.