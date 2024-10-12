Шокуюча статистика: Гофф поставила антирекорд сезону за кількістю подвійних помилок
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Четверта ракетка світу Коко Гофф припустилася найбільшої кількості подвійних помилок у матчі основної сітки турніра WTA у 2024 році.
Відповідну статистику наводить OptaAce.
У півфінальному матчі на "тисячнику" в китайському Ухані Гофф поступилася білорусці Аріні Сабалєнці. 20-річна американка припустилася 21 подвійної помилки.
Цікаво, що в нещодавньому матчі 1/8 фіналу проти Марти Костюк у Гофф не було жодної подвійної.