Чжен Ціньвень стала переможницею турніру WTA 500 в Токіо

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень (7) стала переможницею хардового турніру WTA 500 в Токіо, Японія. У фіналі вона переграла Софію Кенін із США (155).

Матч тривав 2 години 8 хвилин і закінчився із рахунком 7:6(5), 6:3. Китаянка 7 разів подала навиліт, у американки ейсів не було. Чжен припустилась однієї подвійної помилки, у Софії їх було дві. Кенін жодного разу не дійшла до брейк-пойнтів, Ціньвень реалізувала 1 з 9.

Toray Pan Pacific Open Tennis – WTA 500

Токіо, Японія, хард

Призовий фонд – $922 573

Фінал, 27 жовтня

Чжен Ціньвень (Китай) – Софія Кенін (США) 7:6(5), 6:3

Для 22-річної китайської тенісистки, яка виграла золоту медаль на Олімпіаді 2024 в Парижі, це п'ятий титул у кар'єрі та третій у цьому сезоні. У своєму єдиному попередньому виступі в Токіо у 2022 році вона дійшла до свого першого в кар'єрі фіналу WTA в одиночному розряді.

Кенін не вигравала турнірів з 2020 року, хоча тричі грала у фіналах. Відзначимо, що Софія – чемпіонка Australian Open 2020.