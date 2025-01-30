Завацька зазнала поразки від 389 ракетки світу на турнірі в Австралії

У ніч проти четверга, 30 січня, відбувся матч 1/8 фіналу турніру WTA W75 у Брісбені (Австралія), в якому зійшлися десята ракетка України Катаріна Завацька та 389 ракетка світу американка Каріна Міллер.

У першому колі Завацька обіграла Хань Ші з Китаю, яку вважали фавориткою того протистояння. У наступному поєдинку Катаріна також була в ролі андердога, що далі й було підтверджено.

За всю гру, яка тривала 1 годину 27 хвилин, Завацька зуміла забрати лише чотири гейми, дозволивши Міллер досить упевнено вибороти перемогу у двох сетах 6:1, 6:3.

W75 – Brisbane International

Брисбен, Австралія

Жінки, одиночний розряд, хард

Призовий фонд – $60,000

Друге коло, 28 січня

Каріна Міллер (США) – Катаріна Завацька (Україна) 6:1, 6:3

На цьому турнір для Катаріни Завацької добіг кінця. А ось Каріна Міллер пробилася до чвертьфіналу, де на неї вже чекає представниця Австралії Астра Шарма (234).

Нагадаємо, що Катаріна Завацька втратила понад десяток позицій в оновленому рейтингу WTA.