Завацька в 3-годинному трилері перемогла Ші вийшла в друге коло турніру в Брисбені

Українська тенісистка Катаріна Завацька (243) здобула перемогу над китаянкою Хань Ші (210) в межах першого кола турніру W75 Brisbane, що знаходиться в однойменному австралійському місті.

Зустріч тривала три з половиною години та завершилася в трьох сетах з рахунком 7:6(6), 5:7, 6:3. Українка двічі подала навиліт, допустилася 9 подвійних помилок та реалізувала 4 брейк-пойнти.

W75 – Brisbane International

Брисбен, Австралія

Жінки, одиночний розряд, хард

Призовий фонд – $60,000

Перше коло, 28 січня

Катаріна Завацька (Україна) – Хань Ші (Китай) 7:6(6), 5:7, 6:3

У наступній грі 24-річна волинянка зустрінеться з американкою Каріною Міллер (389). Гра запланована на 30 січня, точний час поєдинку стане відомий пізніше.

Напередодні визначилася позиція Катаріни Завацької в оновленому рейтингу WTA.