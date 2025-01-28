Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Завацька в 3-годинному трилері перемогла Ші вийшла в друге коло турніру в Брисбені

Станіслав Лисак — 28 січня 2025, 09:00
Завацька в 3-годинному трилері перемогла Ші вийшла в друге коло турніру в Брисбені
Катаріна Завацька
Getty Images

Українська тенісистка Катаріна Завацька (243) здобула перемогу над китаянкою Хань Ші (210) в межах першого кола турніру W75 Brisbane, що знаходиться в однойменному австралійському місті.

Зустріч тривала три з половиною години та завершилася в трьох сетах з рахунком 7:6(6), 5:7, 6:3. Українка двічі подала навиліт, допустилася 9 подвійних помилок та реалізувала 4 брейк-пойнти.

W75 – Brisbane International
Брисбен, Австралія
Жінки, одиночний розряд, хард
Призовий фонд – $60,000
Перше коло, 28 січня

Катаріна Завацька (Україна) – Хань Ші (Китай) 7:6(6), 5:7, 6:3

У наступній грі 24-річна волинянка зустрінеться з американкою Каріною Міллер (389). Гра запланована на 30 січня, точний час поєдинку стане відомий пізніше.

Напередодні визначилася позиція Катаріни Завацької в оновленому рейтингу WTA.

Brisbane International Катаріна Завацька Хань Ші

Катаріна Завацька

Світоліна наздоганяє Костюк, Кіз увірвалася в десятку оновленого рейтингу WTA
Рейтинг WTA: Костюк – перша ракетка України, Калініна, Соболєва та Завацька відіграли позиції
Завацька не кваліфікувалась до основного раунду турніру в Окленді
Марченко став постійним тренером Завацької
Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна не змінили позиції, Калініна та Цуренко піднялися

Останні новини