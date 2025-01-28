Завацька в 3-годинному трилері перемогла Ші вийшла в друге коло турніру в Брисбені
Українська тенісистка Катаріна Завацька (243) здобула перемогу над китаянкою Хань Ші (210) в межах першого кола турніру W75 Brisbane, що знаходиться в однойменному австралійському місті.
Зустріч тривала три з половиною години та завершилася в трьох сетах з рахунком 7:6(6), 5:7, 6:3. Українка двічі подала навиліт, допустилася 9 подвійних помилок та реалізувала 4 брейк-пойнти.
W75 – Brisbane International
Брисбен, Австралія
Жінки, одиночний розряд, хард
Призовий фонд – $60,000
Перше коло, 28 січня
Катаріна Завацька (Україна) – Хань Ші (Китай) 7:6(6), 5:7, 6:3
У наступній грі 24-річна волинянка зустрінеться з американкою Каріною Міллер (389). Гра запланована на 30 січня, точний час поєдинку стане відомий пізніше.
Напередодні визначилася позиція Катаріни Завацької в оновленому рейтингу WTA.