Терещук розповів, чому збірна України не буде фаворитом у матчі з Тунісом

Капітан чоловічої збірної України з тенісу Орест Терещук перед матчем плей-оф Першої Світової групи Кубку Девіса проти збірної Тунісу зізнався, що не вважає нашу команду фаворитами майбутнього протистояння.

Слова Терещука наводить Федерація тенісу України:

"Я не вважаю, що ми є фаворитами в наступному матчі проти Тунісу. На Відкритому чемпіонаті Австралії один їх гравець, Азіз Дугаз, кваліфікувався в основну сітку, у них є класний парник Скандер Мансурі, який вийшов у другий раунд Австралії".

Зазначимо, що Азіз Дугаз у кваліфікації Australian Open переграв Єспера Де Йонга (131), Бенжамена Хассана (231) і Борну Гойо (418). В першому колі основи він поступився японцю Йосіхіто Нісіоці (67). Наразі 27-річний Азіз Дугаз займає 227 позицію у світовому рейтингу. 29-річний Скандер Мансурі – 56-та ракетка світу в парі.

Матч відбудеться у столиці країни-суперниці Тунісі на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah. Раніше українська команда ще не грала із цією збірною.

31 січня ігри стартують о 12:00, 1 лютого – о 11:00 за київським часом. В першому матчі на корт вийде Віталій Сачко. Другим запуском зіграє Олександр Овчаренко.

Матч Кубку Девіса Туніс – Україна буде без трансляції.

Нагадаємо, збірна України програла Ізраїлю з рахунком 1:3 у вересні минулого року.