Надаль досі не знає, чи зможе зіграти на Ролан Гаррос

23-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль досі вагається, чи варто йому грати на Ролан Гаррос-2024.

Про свої перспективи на майбутньому турнірі «Король Ґрунту» розповів після поразки від Губерта Гуркача на «тисяснику» в Римі. Його слова цитує ATP.

«Зараз у мене є два варіанти. Перший – це сказати: «Окей, я не готовий, я граю недостатньо добре». Інший варіант полягає в тому, щоб прийняти себе таким, яким я є і працювати належним чином, аби за два тижні стати краще.

Я ще не ухвалив ріщення. Але якщо я маю сказати, що відчуваю, то скажу, що буду на Ролан Гаррос і зроблю все, що в моїх силах», – сказав Надаль.

Нагадаємо, минулого року Рафа не грав на французькому Grand Slam через травму стегна. Упродовж своєї славетної кар’єри іспанець 14 разів перемагав на Ролан Гаррос – він є одноосібним рекордсменом за цим показником.