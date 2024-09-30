Марченко зазнав поразки у стартовому матчі кваліфікації Мастерса в Шанхаї

Український тенісист Ілля Марченко (315) не зміг здолати представника Південної Кореї Хон Сон Чхана (141) у першому колі кваліфікації турніру ATP 1000 у Шанхаї, Китай.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:4.

Українець 4 рази подав навиліт (2 ейси у суперника) та допустився 5 подвійних помилок (1 у Чхана). Українець використав 3 з 4 брейкпойнтів, а його суперник – 2 з 5.

АТР 1000 – Shanghai

Шанхай, Китай

Хард

Одиночний розряд

Перше коло кваліфікації, 30 вересня

Хон Сон Чхан (Південна Корея) – Ілля Марченко (Україна) 7:6 (5), 6:4

Зазначимо, що окрім Марченка на Мастерсі через кваліфікацію пробивався українець Вадим Урсу (304), він поступився британцю Біллі Гаррісу (104) у першому колі. Також додамо, що представники України потрапили до кваліфікації турніру ATP 1000 вперше з травня 2023 року.