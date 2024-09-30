Урсу поступився на старті кваліфікації Мастерса в Шанхаї

Перша ракетка України Вадим Урсу (304) поступився британцю Біллі Гаррісу (104) у першому колі кваліфікації турніру ATP 1000 у Шанхаї, Китай.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Українець 7 раз подав навиліт (9 ейсів у суперника) та допустився двох подвійних помилок (1 у Гарріса). Британець використав 3 з 4 брейкпойнтів.

АТР 1000 – Shanghai

Шанхай, Китай

Хард

Одиночний розряд

Перше коло кваліфікації, 30 вересня

Біллі Гарріс (Велика Британія) – Вадим Урсу (Україна) 6:2, 6:4

Зазначимо, що окрім Урсу на Мастерсі через кваліфікацію пробивається українець Ілля Марченко (315), його суперником став Хон Сон Чхан (141) із Південної Кореї.

Також додамо, що представники України потрапили до кваліфікації турніру ATP 1000 вперше з травня 2023 року.