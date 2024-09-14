Джокович стане останнім суперником аргентинця, чию кар’єру зламали травми

Джокович та дель Потро після фіналу US Open-2018, у якому переміг серб

Найтитулованіший тенісист в історії Новак Джокович буде суперником аргентинця Хуана Мартіна дель Потро в його прощальному матчі.

Про це дель Потро оголосив у своєму Instagram, прикріпивши відео того, як він домовляється з Новаком про поєдинок.

Виставковий матч під назвою "Останнє випробування" відбудеться 1 грудня у столиці Аргентини, Буенос-Айресі.

Свій останній поєдинок у професійній кар’єрі Хуан провів у лютому 2022 року, коли на домашньому турнірі у Буенос-Айресі програв Федеріко Дельбонісу.

Дель Потро довелося завершити виступи на професійному рівні у 33 роки через проблеми зі здоров’ям. Протягом усієї кар’єри його мучили травми — зокрема, він переніс аж 4 операції на коліні.

Свого часу аргентинець вважався одним із найбільш преспективних тенісистів у світі. У 2009 році він виграв US Open, також доходив до півфіналу на Ролан Гаррос (2009, 2018) та Вімблдоні (2013). Завдяки успішним виступам у 2018-му дель Потро вдалося піднятися на третю сходинку світового рейтингу ATP.