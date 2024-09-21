Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Федерер назвав фаворитів наступного Grand Slam

Ігор Чернявський — 21 вересня, 20:36
Федерер назвав фаворитів наступного Grand Slam
Getty Images

20-разовий переможець турнірів Grand Slam Роджер Федерер вважає, що фаворитами Australian Open-2025 будуть Новак Джокович, Яннік Сіннер та Карлос Алькарас.

Про це він сказав у інтерв’ю France 24.

"На рахунок Рафи не знаю, мені складно робити якісь прогнози, тому що він мало грав цього сезону. Новак, вигравши Олімпіаду і відігравши, скажімо так, повний сезон, не вибув через травми, а вирішив грати менше, що нормально, коли ти стаєш трохи старше.

У нього є шанси в майбутньому. Я з нетерпінням чекаю на Australian Open – прим.). Я думаю, що він точно буде одним із фаворитів разом з Сіннером та Алькарасом", – сказав Федерер.

Нагадаємо, що у 2024 році Джокович не виграв жодного турніру Grand Slam. Відтак перервалася неймовірна серія 22 роки, впродовж якої бодай один із турнірів Grand Slam вигравав хтось із тріки Джокович, Надаль, Федерер.

Australian Open Новак Джокович Роджер Федерер Рафаель Надаль Яннік Сіннер Карлос Алькарас

Роджер Федерер

Це сталося вперше з 2002-го: Сіннер перервав неймовірну серію "великої трійки"
Джокович: Я продовжую викладатися на повну, коли виходжу на корт
Джокович наздогнав Федерера за кількістю перемог на US Open
Помер колишній тренер Роджера Федерера
Екстренер Федерера: Ми близькі до зміни поколінь

Останні новини