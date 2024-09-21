Федерер назвав фаворитів наступного Grand Slam
20-разовий переможець турнірів Grand Slam Роджер Федерер вважає, що фаворитами Australian Open-2025 будуть Новак Джокович, Яннік Сіннер та Карлос Алькарас.
Про це він сказав у інтерв’ю France 24.
"На рахунок Рафи не знаю, мені складно робити якісь прогнози, тому що він мало грав цього сезону. Новак, вигравши Олімпіаду і відігравши, скажімо так, повний сезон, не вибув через травми, а вирішив грати менше, що нормально, коли ти стаєш трохи старше.
У нього є шанси в майбутньому. Я з нетерпінням чекаю на Australian Open – прим.). Я думаю, що він точно буде одним із фаворитів разом з Сіннером та Алькарасом", – сказав Федерер.
Нагадаємо, що у 2024 році Джокович не виграв жодного турніру Grand Slam. Відтак перервалася неймовірна серія 22 роки, впродовж якої бодай один із турнірів Grand Slam вигравав хтось із тріки Джокович, Надаль, Федерер.