Федерер назвав фаворитів наступного Grand Slam

20-разовий переможець турнірів Grand Slam Роджер Федерер вважає, що фаворитами Australian Open-2025 будуть Новак Джокович, Яннік Сіннер та Карлос Алькарас.

Про це він сказав у інтерв’ю France 24.

"На рахунок Рафи не знаю, мені складно робити якісь прогнози, тому що він мало грав цього сезону. Новак, вигравши Олімпіаду і відігравши, скажімо так, повний сезон, не вибув через травми, а вирішив грати менше, що нормально, коли ти стаєш трохи старше.

У нього є шанси в майбутньому. Я з нетерпінням чекаю на Australian Open – прим.). Я думаю, що він точно буде одним із фаворитів разом з Сіннером та Алькарасом", – сказав Федерер.