Британська тенісистка може залишитись без спонсорських контрактів через погану ігрову форму

Британська тенісистка Емма Радукану може втратити свої спонсорські угоди через погану ігрову форму.

Про це повідомляє Talksport.

Спортсменка має угоди із такими компаніями як Dior, Tiffany, British Airways та Porsche. За даними Sportico, Радукану заробила близько 9 мільйонів фунтів за 2024 рік.

Втім, погана ігрова форма та відсутність перемог на великих турнірах можуть позбавити всього цього Емму.

Експерт зі спортивних фінансів Роб Вілсон вважає, що Радукану треба більш наполегливо працювати, якщо вона хоче й надалі так заробляти.

Відзначимо, що наразі британка займає 57 місце у рейтингу WTA.

Раніше Радукану переграла Грунчакову у межах турніру Біллі Джин Кінг, але Велика Британія все одно вилетіла та не дісталась фіналу.