Світоліна: Я задоволена своєю перемогою над Роджерс

Українська тенісистка Еліна Світоліна (34) прокоментувала свою перемогу над американкою Шелбі Роджерс (379) у першому колі турніру WTA 1000 в Торонто, та розповіла про адаптацію до покриття на корті.

Слова українки з післяматчевої конференції передає BTU.

"Так, безумовно, я задоволена перемогою над Роджерс. Змінити покриття за кілька днів і грати, я б сказала, в абсолютно іншій атмосфері — це для всіх нелегко. Я почуваюся набагато легше зараз, знаєте, в певному сенсі. Тому що, звичайно, Олімпіада була досить напруженою, і я завжди покладаю на себе великий тиск. Я відчуваю, що зараз я граю більш вільно. Сьогодні я зовсім не нервувала. Так, просто насолоджувалася першим раундом. Я намагалася якнайшвидше звикнути до корту і я задоволена перемогою у двох сетах", — сказала Еліна.

Зазначимо, що суперницею Світоліної у другому колі турніру стане ще одна українка Марти Костюк, яка напередодні обіграла Татьяну Марію з Німеччини.

Нагадаємо, Світоліна поступилась на Олімпіаді-2024 у Парижі в третьому колі одиночного розряду.