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Світоліна – про проведення WTA Finals у Саудівській Аравії: Ми повинні популяризувати жіночий теніс

Володимир Клепач — 2 листопада, 13:59
Світоліна – про проведення WTA Finals у Саудівській Аравії: Ми повинні популяризувати жіночий теніс
Еліна Світоліна
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що проведення Підсумкового турніру WTA у Саудівській Аравії допомагає популяризувати теніс.

Про це вона розповіла в ефірі одного з найпопулярніших американських телеканалів CNN.

"Я відчуваю, що про це було сказано багато. Для мене, я вважаю, що ми повинні популяризувати теніс, він повинен розповсюджуватися по всьому світу.
Ми повинні популяризувати жіночий спорт, жіночий теніс. Ми повинні робити все можливе, щоб представляти цей вид спорту у деяких країнах, де не можна було ним займатися, або де був невеликий доступ до нього.
Ми маємо робити все можливе, щоб спорт розвивався та залучати до нього більше дівчат, більше жінок", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, Еліна повернулася в Україну після US Open-2024. На Батьківщині тенісистка відсвяткувала 30-річний ювілей, а також деякий час відновлювалася після операції.

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Еліна Світоліна

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