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Я не готова до цього: Костюк – про останній матч у кар'єрі Надаля

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 15:20
Я не готова до цього: Костюк – про останній матч у кар'єрі Надаля
Getty Images

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на завершення кар'єри іспанця Рафаеля Надаля.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

Напередодні Надаль провів останній матч у кар'єрі. Він у поєдинку Кубку Девіса поступився нідерландцю Ботіку ван де Зандсхулпу з рахунком – 4:6, 4:6.

"Я не готова до цього. Дякую тобі за все, Рафа", – написала Костюк.

Нагадаємо, іспанець завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, бувши дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.

Марта Костюк Рафаель Надаль

Марта Костюк

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