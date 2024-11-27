Овчаренко з перемоги стартував на турнірі в Португалії
Український тенісист Олександр Овчаренко (332) переміг представника Нідерландів Раяна Нейбура (391) у першому колі Челленджера в Португалії.
Матч тривав 1 годину 42 хвилини й завершився з рахунком 7:5, 6:3.
Українець жодного разу не подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та реалізував 4 брейкпойнти із 7.
Його суперником у другому колі буде переможець пари Фредеріку Феррейра Сілва (Португалія, 336) – Дамір Джумгур (Боснія і Герцеговина, 106).
Мая, Португалія
Олександр Овчаренко (Україна) – Раян Нейбур (Нідерланди) 7:5, 6:3
Нагадаємо, 25 листопада Україна знову отримала нового лідера. Тепер першою ракеткою країни є Олег Приходько, який нещодавно непогано виступив на італійських турнірах.
До цього лідером рейтингу серед українців був саме Овчаренко.