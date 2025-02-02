Румунська тенісистка Симона Халеп зізналася, що замислюється про завершення кар’єри через проблеми зі здоров’ям.

Про це 33-річна експерша ракетка світу заявила в інтерв'ю румунським ЗМІ:

"Звісно, я думаю про завершення кар'єри. У мене травма коліна, яка не загоюється. Мені рекомендували операцію, але вона дуже складна, і я не впевнена, що зроблю її. Пошкоджений хрящ, і це так просто не вирішити. Зараз коліно не болить, але я і не граю офіційні матчі. Ось у чому проблема. Не знаю, чи боюся я себе перевантажити, але коли мені боляче, дуже складно грати на високому рівні. Після цього турніру у мене поки немає планів".

Наступного тижня Халеп розпочне виступи у турнірі в Клуж-Напоці в одиночному розряді, а також вперше зіграє у парі з Аною Богдан.

Зазначимо, що Симона провела 64 тижні на вершині світового рейтингу, вона дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam (Ролан Гаррос 2018 і Вімблдон 2019). На рахунку Халеп 24 титули WTA в одиночному розряді і 373 тижні у першій десятці світового рейтингу з 2014 по 2021 рік.

У жовтні 2022 року Симону тимчасово відсторонили від змагань після позитивного допінг-тесту на роксадустат. Це сталося після її виступу на US Open 2022. У вересні 2023 року Халеп отримала 4-річну дискваліфікацію від Міжнародного агентства з тенісної доброчесності (ITIA). На початку 2024 році Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив її апеляцію, скоротивши дискваліфікацію. У березні того ж року румунка повернулася до Туру, але за 10 місяців вона провела п'ять матчів і здобула лише одну перемогу.