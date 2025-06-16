Дві експерші ракетки світу повідомили про народження дітей в їхніх сім'ях

Екслідерки світового рейтингу, німкеня Анжелік Кербер та австралійка Ешлі Барті протягом одного дня оголосили про народження дітей в їхніх родинах.

Про це колишні тенісистки повідомили у соціальних мережах.

Кербер народила сина, якого назвали Беном. У німкені є також дворічна донька Ліана.

Анжелік Кербер завершила кар'єру минулого сезону на Олімпіаді у Парижі. Тенісистка є переможницею трьох турнірів Grand Slam: Australian Open-2016, US Open-2016 та Вімблдону-2018.

Барті повідомила про народження в неї доньки Джордан. В неї є син Гайден, якому в липні виповниться два роки.

Ешлі Барті завершила кар'єру три роки тому, вона, як і Кербер, тричі у кар'єрі вигравала мейджори. Австралійка має титули Ролан Гаррос-2019, Вімблдону-2021 та Australian Open-2022.

Раніше повідомлялося, що зіркова українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко вперше стала матір'ю.