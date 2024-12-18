Колишня перша ракетка світу стала консультанткою Федерації тенісу Німеччини

Колишня перша ракетка світу Анжелік Кербер отримала посаду консультантки Федерації тенісу Німеччини.

Про це повідомляє Sport.de.

Вона підтримуватиме як елітну жіночу команду на Кубку Біллі Джин Кінг, так і молодих гравців.

"Я вдячна за все, що дав мені теніс, і хотіла б передати свій досвід наступному поколінню. У нас є спільна мета знову вивести німецький жіночий на вершину", – сказала Кербер.

Анжелік буде тісно співпрацювати з двома своїми колишніми тренерами: Райнером Шюттлером, капітаном команди на Кубку Біллі Джин Кінг, і Торбеном Белтцем, новим головним жіночим національним тренером.

Кербер була номером один у світі тенісу протягом тривалого часу з 12 вересня 2016 до лютого 2017 року. Окрім трьох турнірів Великого шолома та олімпійського срібла в Ріо, вона виграла ще одинадцять турнірів WTA.

Влітку вона вилетіла в 1/4 фіналу ОІ-2024 і оголосила про завершення кар'єри.