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Світоліна разом із живими легендами тенісу проведе жеребкування Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 25 липня, 00:25
Світоліна разом із живими легендами тенісу проведе жеребкування Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) візьме участь у церемонії жеребкування Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомив журналіст Джорджо Спаллуто.

Компанію українці складуть легендарні Рафаель Надаль, Енді Маррей, Стен Вавринка та Анжелік Кербер. Процедура відбудеться 25 липня о 12:00 за київським часом.

Маррей напередодні оголосив, що Олімпіада стане для нього останнім турніром у кар’єрі, а Надаль після поразки у фіналі шведського турніру висловив сумнів, що буде продовжувати грати через рік.

Напередодні початку Олімпійських ігор-2024 Світоліна дала інтерв’ю, в якому пояснила зміну тренера та розповіла про свій фізичний стан. Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Еліна принесла Україні бронзову медаль.

Вавринка Енді Маррей Еліна Світоліна Рафаель Надаль Анжелік Кербер

Еліна Світоліна

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