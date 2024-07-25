Світоліна разом із живими легендами тенісу проведе жеребкування Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) візьме участь у церемонії жеребкування Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомив журналіст Джорджо Спаллуто.

Компанію українці складуть легендарні Рафаель Надаль, Енді Маррей, Стен Вавринка та Анжелік Кербер. Процедура відбудеться 25 липня о 12:00 за київським часом.

Маррей напередодні оголосив, що Олімпіада стане для нього останнім турніром у кар’єрі, а Надаль після поразки у фіналі шведського турніру висловив сумнів, що буде продовжувати грати через рік.

Напередодні початку Олімпійських ігор-2024 Світоліна дала інтерв’ю, в якому пояснила зміну тренера та розповіла про свій фізичний стан. Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Еліна принесла Україні бронзову медаль.