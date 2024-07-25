Експерша ракетка світу завершить кар'єру після Олімпіади-2024

Німецька тенісистка Анжелік Кербер завершить професійну кар'єру після Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це експерша ракетка світу повідомила у соцмережах.

"Фінішна пряма. Ще до початку Олімпійських ігор я вже можу сказати, що ніколи не забуду Олімпіаду у Парижі, бо це буде мій останній професійний турнір як тенісистки", — написала Кербер.

За свою кар'єру Кербер тричі вигравала турніри серії Grand Slam (Australian Open-2016, US Open-2016 та Вімблдон-2018) та ставала срібною призеркою Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Олімпійський тенісний турнір пройде на грунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня. У першому колі Кербер зіграє проти японки Наомі Осаки.