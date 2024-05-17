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Джокович зіграє на турнірі в Женеві, який почнеться за тиждень до "Ролан Гаррос"

Игорь Чернявский — 17 травня, 22:10
Джокович зіграє на турнірі в Женеві, який почнеться за тиждень до Ролан Гаррос

Перша ракетку світу Новак Джокович заявився на турнір категорії ATP 250 у Женеві, Швейцарія.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Змагання проходитимуть з 19 до 25 травня. Цікаво, що вже на наступний день після фіналу ATP 250 у Женеві стартує другий турнір Grand Slam року – "Ролан Гаррос".

Цього року Джокович виступив на турнірах, але поки не виграв жодного трофею. У 17 матчах серб здобув 12 перемог і зазнав 5 поразок.

Зазначимо, що в турнірі ATP 250 у Женеві також візьмуть участь Каспер Рууд (7), Тейлор Фрітц (13) та Ендді Маррей (77).

Новак Джокович Ролан Гаррос

Новак Джокович

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