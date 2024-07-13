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На кону історія: Джокович максимально підігрів інтерес до фіналу Вімблдона

Игорь Чернявский — 13 липня, 21:20
На кону історія: Джокович максимально підігрів інтерес до фіналу Вімблдона

Найтитулованіший тенісист в історії Новак Джокович поділився очікуваннями від фіналу Вімблдона-2024, у якому він зустрінеться з Карлосом Алькарасом.

Слова Джоковича наводить офіційний сайт Вімблдона.

"На кону історія. Алькарас — дуже різносторонній та універсальний гравець. Вражає, як багато він досяг у такому юному віці. Думаю, всі ми дотримуємося думки, що він виграє багато Grand Slam у своїй кар’єрі. Сподіваюся, що завтра він віддасть мені цей трофей, а далі подивимось. Потім я вболіватиму за нього", — сказав Джокович.

Нагадаємо, що у фіналі минулорічного Вімблдону також грали Новак та Карлос. Тоді серб знищив іспанця у першому сеті (6:1), але Алькарас спромігся на неймовірний камбек і виграв другий титул Grand Slam у своїй кар’єрі.

Новак Джокович Карлос Алькарас Вімблдон-2024

Новак Джокович

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