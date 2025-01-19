Джокович – про Алькараса: За ним захопливо спостерігати, але непросто грати проти нього

Сербський тенісист Новак Джокович (7) перед чвертьфінальним поєдинком на Australian Open проти Карлоса Алькараса (3), назвавши іспанця надзвичайно талановитим і динамічним гравцем.

Про це Новак розповів під час пресконференції.

"Очікую великої битви, як це зазвичай буває у наших матчах. Можливо, лише кілька разів поєдинки з Алькарасом були односторонніми. Наприклад, у фіналі Вімблдону минулого року він домінував на корті, але я зміг добре зіграти проти нього на Підсумковому турнірі ATP 2023".

Серб порівняв стиль матчів із Алькарасом із тими, які він грав проти Рафаеля Надаля:

"Наші зустрічі нагадують мені матчі з Надалем за рівнем інтенсивності й енергії. Карлос – вибуховий і харизматичний гравець, за яким захопливо спостерігати, але непросто грати проти нього".

Джокович також відзначив інтерес глядачів до цієї дуелі:

"Коли відбулося жеребкування, багато хто сподівався на цей поєдинок у чвертьфіналі. І ось ми тут. Обидва показуємо хороший теніс на цьому турнірі. Я задоволений своєю грою в останніх матчах і почуваюся впевнено. З нетерпінням чекаю на цей виклик".

Поєдинок між сербом та іспанцем відбудеться 21 січня. Рахунок в очних зустрічах – 4:3 на користь Джоковича, але на турнірах Grand Slam перевага за іспанцем (2:1). На харді серб виграв обидва два попередні матчі.